Mulher morre após cair de moto na RS-118, em Gravataí

Uma mulher morreu após cair de uma motocicleta na RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana , na manhã desta segunda-feira (3). Ela estava na carona do veículo e faleceu durante atendimento no hospital.

A vítima e o condutor vinham no sentido Sapucaia-Viamão quando o motociclista perdeu o controle no km 20 da rodovia. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente ocorreu por volta das 6h.

O CRBM afirma que o homem estava com a carteira de habilitação vencida desde abril de 2016, há quase nove anos. Já a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde julho de 2023. Por conta das lesões graves do condutor, não foi feito o teste do bafômetro.