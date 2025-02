Mulher morre após carro colidir contra muro em Sapucaia do Sul

Uma mulher morreu em um acidente na madrugada desta terça-feira (4) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana . O carro em que ela estava, um Hyundai i30, colidiu contra o muro de uma madeireira. Um homem também estava no veículo e ficou ferido.

O acidente aconteceu na Avenida Mauá, em frente ao número 5.500. De acordo com a Brigada Militar, a mulher morreu no local. Ela não teve a identidade divulgada. Já o homem foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, e não corre risco de vida.