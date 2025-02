Motorista morre após carro bater em mureta e pegar fogo na BR-116

O motorista de um Ka sedan morreu na manhã desta sexta-feira (14), no km 251 da BR-116, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A vítima não foi identificada.

O acidente aconteceu por volta das 5h20min. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, com placas de Tupandi, trafegava no sentido Interior-Capital quando bateu contra a mureta da passarela do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.