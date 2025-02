Morre Gilberto Lessa, aos 82 anos

Gilberto Lessa foi casado com Anabela de Araujo Monteiro Lessa.

Gilberto Lessa morreu em 16 de fevereiro, aos 82 anos, em Porto Alegre. Ele enfrentava um câncer havia dois anos e estava internado no Hospital Mãe de Deus.

Natural de Porto Alegre, o Dedé, como era conhecido, foi "jornalista por paixão". Atuou em diversos veículos de comunicação, como a RBS TV, Jornal do Comércio e SBT. A trajetória no mundo do jornalismo começou ainda muito jovem na TV Piratini, onde ingressou como assistente de estúdio e chegou ao cargo de diretor de programação.