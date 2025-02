Morre Andréia Araújo Viana, aos 54 anos

Acompanhada do Passoquito e da Ervilha – seus bonecos ventríloquos –, Andréia levou magia e diversão a todos os cantos do Rio Grande do Sul. Sua personagem Palhaça Pimentinha animava teatros e festas infantis.

Em reconhecimento ao seu trabalho, recebeu o Prêmio do Palhaço Carequinha, no Rio de Janeiro. Em 2023, apresentou-se no Porto Verão Alegre, no Espetáculo Mágicos do Sul – sua última grande apresentação.