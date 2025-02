Manifestação de moradores que estão sem luz há mais de 12 horas causa bloqueio de rodovia em Viamão

Um protesto de moradores da Vila Gaúcha , situada no bairro Viamópolis, em Viamão, Região Metropolitana, causou o bloqueio total da RS-040 na noite desta quarta-feira (26). A ação teve como motivo a falta de energia elétrica na localidade, que já passa da marca de 12 horas de interrupção do serviço. Por volta das 21h20min desta quarta, uma equipe da CEEE chegou até o local pra restabelecer a energia. A manifestação foi encerrada após a confirmação.

O bloqueio de trânsito na rodovia foi realizado no km 2, em ambos os sentidos. Moradores da região iniciaram a manifestação às 19h15min no local, inicialmente bloqueando apenas uma das pistas.

O protesto foi monitorando pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), através do batalhão de Viamão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas colocadas em estruturas que causam o bloqueio das vias.

Segundo o CRBM, cerca de 25 moradores cobraram medidas da CEEE Equatorial e da prefeitura do município no local. Mesmo com a queima de objetos e o impedimento no fluxo de veículos, a manifestação foi considerada pacífica pelas autoridades.