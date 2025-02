Leite prepara novo órgão para organizar defesa contra cheias na Região Metropolitana

O plano de criar a Autoridade Metropolitana foi destacado por Leite em conversa com jornalistas, nesta quarta-feira (25), em Roterdã, na Holanda. O planejamento da entidade já está em andamento ao longo dos últimos meses, mas a fala do governador ocorreu após ele conhecer o funcionamento dos Conselho de Águas da Região de Roterdã .

— A gente não sai daqui com nenhuma deliberação de caminho, mas nos ajuda a orientar para os nossos debates, com a nossa equipe, para que a gente possa processar o que a gente observou aqui e levar para a nossa realidade, entender o tipo de entidade que devemos criar para a gestão das águas do Estado e com quais instâncias e subdivisão — disse Leite.