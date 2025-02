Federação das Escolas de Samba relata suposta proibição de enredos sobre religiões de matriz africana, negros e LGBT+ em Canoas

Carnaval deve ocorrer em abril no Parque Eduardo Gomes, sem recursos da prefeitura.

A Federação Nacional das Escolas de Samba (Fenasamba) denunciou uma suposta proibição de enredos relacionados às religiões de matriz africana , aos negros e à comunidade LGBT+ no Carnaval de Canoas , na Região Metropolitana. O tema gerou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (19).

Segundo o texto da Fenasamba, publicado na terça (18), a determinação teria sido repassada pelo secretário municipal de Cultura e Turismo de Canoas, Wolmar Pinheiro Neto, durante reunião com a Associação das Escolas de Samba da cidade (Aesc). No encontro, a prefeitura teria comunicado que cederia o Parque Eduardo Gomes para a realização dos desfiles , em abril , mas sem recursos públicos .

A reportagem busca contato com Pinheiro Neto. O espaço está aberto para manifestação.

Em nota, a Fenasamba criticou a proibição dos temas e afirmou que "tal atitude, além de revelar um inaceitável preconceito e intolerância religiosa , é crime, tipificado no artigo 208, do Código Penal Brasileiro".

Na mesma nota, a entidade nacional se colocou à disposição das escolas do município para formalizar uma denúncia no Ministério Público contra a atitude do secretário, caracterizada por ela como "criminosa e preconceituosa".