Fechamento definitivo de seis comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre não tem data para começar

Sete das 14 comportas que formam o sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre serão fechadas em definitivo. O trabalho na primeira, a comporta número 3, na esquina da Avenida Mauá com a Rua Padre Tomé, foi concluído no dia 15 de janeiro. O portão foi trocado pela extensão do muro, em concreto armado.