Falta de energia causa desabastecimento de água em três cidades da Região Metropolitana

Todos os bairros de Canoas e Cachoeirinha, na Região Metropolitana, estão com o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira (12). O motivo é a falta de energia elétrica em estações de bombeamento. A situação também afeta ao menos 25 bairros de Gravataí (veja abaixo).

Em Gravataí, os bairros afetados são: Província, São Jerônimo, Nossa Chácara, Cohab A, B e C, São Luís, Cruzeiro, Vila Central, Parque Olinda, Santa Fé, São Vicente, Fundos do Bonfim, Vila Rica, Parque do Sol, Mundo Novo, São Judas Tadeu, Planaltina, Parque dos Eucaliptos, Garibaldino, Barnabé, São Geraldo, Águas Mortas, Tom Jobim e Dona Helena.