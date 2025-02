Sem uso há dois anos, um dos complexos da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) em Porto Alegre foi comprado pela Associação Beneficente e Educacional de 1858 – ABE 1858, que é mantenedora do Colégio Farroupilha.

Em 2023, a universidade paulista anunciou que encerraria a maioria dos cursos de graduação que oferecia na capital gaúcha. No ano seguinte, disse que também descontinuaria os dois que ainda estavam na grade. O foco na Capital passará a ser a pós-graduação e a educação executiva.

A estrutura desocupada na Rua Guilherme Schell, 350, no bairro Santo Antônio, é uma das duas que a ESPM tinha em Porto Alegre. O espaço já passa por obras para abrigar uma nova escola da ABE 1858, que obteve as licenças necessárias com a prefeitura para adaptar o espaço.

Quando a reportagem de Zero Hora esteve no local, viu que o espaço está bastante diferente de quando ainda pertencia à faculdade. Os letreiros com a marca da ESPM foram retirados e chapas metálicas começaram a ser instaladas na lateral do prédio.

O Colégio Portoá, como será chamado, inaugura no dia 24 de fevereiro. Neste primeiro ano, há vagas para turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A partir de 2026, serão abertas turmas do 6º ao 9º e também para o Ensino Médio. A capacidade será para até mil alunos.

A área total, de 4,6 mil metros quadrados, está sendo adaptada para ter 20 salas de aula, salas multiuso, quadra esportiva, auditório para 150 pessoas, biblioteca, refeitório, atelier de artes e laboratórios de química, física e biologia. São três prédios, dois deles com três andares e um com dois andares.

A ABE é uma instituição filantrópica criada há mais de 160 anos em Porto Alegre. A empresa não revela o valor do investimento que está sendo feito na nova escola.

ESPM segue em atividade em outro complexo, na mesma rua.

Descendo um pouco mais a Rua Guilherme Schell, no número 268, a ESPM ainda opera em um outro complexo. Mais moderno e maior, o espaço abriga os cursos de graduação em que ainda há alunos não formados.

Procurada pela reportagem, a ESPM reitera que a decisão de encerrar a oferta de graduação não afeta os alunos já matriculados e diz que não pretende vender o prédio em que a escola superior funciona atualmente. Em nota (leia a íntegra abaixo), a universidade destaca que vai seguir atuando na Capital, mas com outro foco: "Como parte de sua estratégia de expansão, o campus de Porto Alegre passará a concentrar-se em cursos de pós-graduação, extensão e educação executiva".

Em outubro do ano passado, a ESPM anunciou que encerraria os últimos dois cursos de graduação que mantinha em Porto Alegre: Publicidade e Design. Os demais — Administração, Design de Moda, Jornalismo e Relações Internacionais — haviam sido encerrados no ano anterior.

O último vestibular da ESPM foi realizado no início de 2024, mas sem quantidade necessária de candidatos aprovados. Ex-funcionários e alunos apontam os preços como uma das causas para a baixa procura. As mensalidades da ESPM em Porto Alegre giram em torno de R$ 6 mil, valor semelhante ao que é cobrado nas unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A universidade prepara a abertura de uma nova unidade na Capital, na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. Segundo a instituição, o plano de inauguração será comunicado "em data oportuna".

O que diz a ESPM

A ESPM reitera que as atividades do campus de Porto Alegre não serão suspensas nem há planos de venda do atual prédio da escola. Como parte de sua estratégia de expansão, o campus de Porto Alegre passará a concentrar-se em cursos de pós-graduação, extensão e educação executiva, alinhando-se a outras unidades recém-estabelecidas em Florianópolis, Curitiba, Goiânia e Salvador. Além disso, está mantido o plano de inauguração da unidade da ESPM na Rua Padre Chagas, a ser comunicado em data oportuna.