Equipe de Porto Alegre, responsável por 23 casas de bombas, conhece Roterdã, que tem 1 mil instalações de drenagem

Leite, Melo e integrantes da comitiva gaúcha conheceram projetos na região de Veessen no sábado.

A comitiva do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre conheceu, nesta terça-feira (25), parte das estruturas de defesa contra a chuva adotadas pela cidade de Roterdã, na Holanda. Um dos pontos que mais chamou a atenção dos visitantes foi o número de casas de bombas da cidade: 1 mil. Porto Alegre, por outro lado, conta com 23.