Em meio a onda de calor, usuários do trensurb enfrentam trens lotados e sem ar-condicionado

Termômetro marcava 31,4 graus dentro de um dos trens na manhã de quarta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O calor intenso que domina o território gaúcho é sentido com maior intensidade dentro do transporte público. O trem é indispensável milhares de pessoas que fazem o trajeto entre o Vale do Sinos e a Capital, no entanto, a lotação e a falta de ar-condicionado causam ainda mais desconforto neste período.

Entre às 7h30min e 7h50min desta quarta-feira (5), na estação Mathias Velho, em Canoas, apenas um trem com ar-condicionado passou em direção à Novo Hamburgo. Durante o período, todos os carros com destino a Porto Alegre não contavam com o equipamento.

A moradora de Canoas, Adriana Cunha, 53 anos, utiliza o trem diariamente e relatou que a situação é rotineira.

— Nas últimas semanas todos os veículos estão vindo sem ar-condicionado. De tarde, na hora de voltar do trabalho é pior ainda. Sem falar na lotação — contou.

A viagem entre as estações Canoas e Mercado durou cerca de 30 minutos Enquanto na rua fazia 29ºC, dentro do vagão o termômetro marcava 31,4ºC por volta das 8h30min. Mas chegou a registrar marcas pouco mais altas em alguns momentos da viagem. Além das janelas, espaços próximos aos ventiladores são os mais disputados.

— Faço o trajeto entre a estação Industrial, em Novo Hamburgo, e Porto Alegre todos os dias. Pela manhã é crítico, mas ainda dá para aguentar. Agora por volta das 18h, é impossível. Faz uma semana que não encontro trem com ar-condicionado — relatou Camila Kehl, 41 anos.

Drama duplicado: trem sem ar-condicionado e lotado é realidade dos usuários do trensurb no horário de pico. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O calor extremo também causa mal-estar. É o relato do morador de Esteio, Clairton Pivoto, 32 anos. O cadeirante relatou que na tarde de terça-feira (4) o trem que partiu da Estação Mercado não possuía climatização:

— Pegar o trem no final de tarde com esse calor é desumano. De Porto Alegre até Canoas vai lotado, apertado de gente. Na terça-feira eu cheguei em casa me sentindo muito mal.

A mesma situação é descrita pela moradora de Novo Hamburgo, Taís Rodrigues, 40 anos. Grávida, ela utiliza o transporte todos os dias até a estação São Pedro.

— A situação está horrível. Às vezes eu deixo passar o trem sem ar-condicionado para tentar pegar um novo. Por mais que as vezes eu consiga fazer a viagem sentada, estou grávida e o calor intenso causa mal-estar.

Procurada pela reportagem, a Trensurb informou em nota que conta com 15 trens climatizados, sendo que cinco estão em manutenção. Conforme a empresa, a definição dos trens em circulação leva em conta a quilometragem percorrida e a necessidade de ajustes. Mas, mantém como prioridade a circulação dos trens que contam com ar-condicionado.

Ainda segundo a empresa, a operação nos dias úteis está sendo realizada com 12 veículos.

Confira a nota da Trensurb na íntegra

"A Trensurb informa que, nos dias úteis, a operação está sendo realizada com 12 trens em circulação.

A Trensurb conta com uma frota de 15 trens climatizados, sendo que 5 estão em manutenção. A definição dos trens em circulação leva em conta a quilometragem percorrida e a necessidade de manutenções preventivas e corretivas. Sempre que um trem é retirado de operação, trata-se de uma medida necessária para a correção de falhas técnicas, garantindo a segurança dos usuários. Dessa forma, a utilização dos trens da série 100 se torna necessária para complementar a grade horária e manter a regularidade da operação.

A Trensurb mantém como prioridade a circulação dos trens da série 200, que contam com ar-condicionado, garantindo maior conforto aos usuários.

Nossa equipe de manutenção segue trabalhando intensamente para restabelecer a frota completa no menor tempo possível."