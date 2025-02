Em meio a onda de calor, ônibus circulam sem ar-condicionado em Porto Alegre

Passageira enfrenta calor em ônibus sem ar-condicionado em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A onda de calor que toma conta de Porto Alegre no período de verão não perdoa, e as ruas da cidade se tornam um verdadeiro forno a céu aberto. Para quem anda de ônibus para fazer os deslocamentos pela Capital, a situação é ainda mais desafiadora: a falta de conforto em veículos com a ausência de ar-condicionado.

A reportagem de Zero Hora circulou, nesta quinta-feira (6), em 23 ônibus utilizados diariamente no transporte público de Porto Alegre, e 12 deles não possuíam ar-condicionado. Outros 11 tinham o equipamento, mas dois estavam com o aparelho desligado. As linhas em questão eram a 345 – Santa Catarina, com destino à zona sul da capital, e a 624 – São Borja, que leva à zona norte da cidade (veja a tabela completa abaixo).

Para fazer o deslocamento, Zero Hora levou um termômetro para medir a temperatura dos veículos. Em meio ao calorão, foi possível identificar que, em média, quando havia ar-condicionado, a temperatura baixava em média de dois a três graus. Porém, quando o equipamento não funcionava ou o coletivo não o possuía, a temperatura subia três graus.

O jornalista Matheus Augusto, 31 anos, depende de ônibus para se deslocar até o seu ponto de trabalho diariamente. Ele é usuário de linhas que circulam pelas zonas leste e norte de Porto Alegre, especialmente a linha 631 – Parques dos Maias.

— Eu também pego o T2, que passa com certa frequência, e já flagrei o ar desligado em diversas ocasiões. Nesses casos, eu espero pelo próximo. Não tem condições. Eu posso me dar ao luxo de esperar um pouco, mas e quem não pode e passa mal com esse calorão? — afirma.

Mais de 30°C

Na linha 345 – Santa Catarina, o ônibus de prefixo 3339 estava com o ar-condicionado inoperante. Às 10h03 da manhã desta quinta, quando a temperatura marcava 26,6°C nas ruas, dentro do coletivo, marcava 29,6°C. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o veículo foi autuado e "recolhido para a garagem por não estar com o equipamento de refrigeração em funcionamento" (leia a íntegra da nota abaixo).

Esse, porém, não foi o caso com a maior temperatura registrada no meio da manhã. A Linha 282 - Cruzeiro, por exemplo, vinte minutos após, marcava 30.5°C naquele momento. O ônibus não possuía ar-condicionado.

A vendedora Jenifer Domingues, 24 anos, relatou à reportagem que estava em deslocamento ao serviço, no Centro Histórico, quando o ônibus, que se aproximava de lotar, marcava quase 31 graus. O abafamento que tomou conta do espaço foi alvo de reclamações por parte dela.

— Está sendo terrível lidar. A gente chega, sai do serviço e tem que enfrentar muita coisa, uma penca de gente e um ônibus muito abafado. O sentimento é que estamos em uma lata de sardinha — conta.

Durante o trajeto feito pela reportagem durante a manhã, tanto pelas zonas leste, norte e sul de Porto Alegre, foi possível identificar que, nos casos em que os veículos não tinham ar-condicionado, nem mesmo a abertura de janelas e dos alçapões de emergência era suficiente para dar conta. Com relação à parte da frota com o equipamento, em que se observou redução de temperatura, foi possível flagrar a abertura de algumas janelas por parte dos usuários.

A linha 652 – Hospital Conceição – Vila Ipiranga, entre aquelas que contavam com o sistema durante o monitoramento feito por Zero Hora, apresentou a menor temperatura. Às 11h48, quando Porto Alegre registrava 32,3°C, dentro do veículo, marcava 26°C.

O que diz a prefeitura

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, disse, em entrevista ao programa Gaúcha Mais, na Rádio Gaúcha, na quarta-feira (5), que 86% da frota de ônibus da Capital possui ar-condicionado. O número equivale a 934 dos 1.085 veículos da cidade.

Segundo Castro Júnior, a previsão é de que quase 100% da frota de ônibus conte com o sistema de ar-condicionado até o fim deste ano. O secretário também reconheceu que a maior parte dos veículos sem o equipamento atende, na grande maioria dos casos, as viagens em direção à zona sul e extremo-sul da Capital. Dos veículos vistoriados por Zero Hora, foi possível confirmar que a maior parte sem o sistema pertencia aos consórcios responsáveis pelas viagens para estas localidades.

Desde 2017, conforme um decreto municipal, quando a temperatura atingir ou superar a marca de 24 graus, é obrigatório o acionamento do sistema nos ônibus. Procurada, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que, desde segunda-feira (3), 20 ônibus foram autuados por estarem com o ar-condicionado inoperante. Ao todo, 319 veículos foram vistoriados pela EPTC.

Nota da EPTC: