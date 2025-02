Dmae aumenta em 30% a dose de cloro para minimizar alterações de gosto e odor na água tratada em Porto Alegre

Dmae atribui o fenômeno percebido à redução do nível do manancial do Guaíba

Nas estações de tratamento Menino Deus, Tristeza, Belém Novo e Ilhas, permanece o índice convencional de cloro, de 0,7 ppm. Técnicos do Dmae monitoram a evolução do fenômeno, para que novos ajustes sejam feitos quando necessários.

Minimizar alterações

Conforme o Dmae, o objetivo é minimizar as alterações de gosto e odor relatadas pelos consumidores. Nas últimas semanas, moradores dos bairros Teresópolis e Menino Deus vêm se queixando do gosto e do cheiro da água em Porto Alegre.

O Dmae atribui o fenômeno percebido pelos moradores à redução do nível do manancial do Guaíba, o que costuma ocorrer no verão, período com menos chuva.