Descida da Borges gera alterações no trânsito e no transporte na sexta-feira em Porto Alegre; veja o que muda

No ano passado, evento foi realizado no dia 26 de janeiro.

Na sexta-feira (7), devido ao tradicional evento do Carnaval de Porto Alegre Descida da Borges, serão realizadas modificações no trânsito. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou, nesta quarta-feira (5), o esquema que será feito.

A Avenida Borges de Medeiros, entre as ruas Andradas e Siqueira Campos, no Centro Histórico da Capital, será bloqueada a partir das 16h até o término do evento. O desvio para os motoristas que trafegam na região será pela Rua Uruguai. O acesso local pela Rua José Montaury será permitido.