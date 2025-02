Defensoria Pública promove mutirão para auxiliar famílias que não foram contempladas com vagas em creches em Porto Alegre

A Defensoria Pública do Estado vai realizar um mutirão na quinta-feira (13) da próxima semana para auxiliar famílias que não foram contempladas com vagas em creches na rede municipal de Porto Alegre . A ação ocorrerá das 10h às 16h na Avenida Sepúlveda, no Centro Histórico da Capital.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Educação da Capital não divulga um dado atualizado sobre o número de crianças de zero a três anos que aguardam por vagas em creches. A pasta afirma que o processo de matrículas está em aberto. As aulas na rede municipal de Porto Alegre começam em 17 de fevereiro.

Em novembro de 2024, 3.077 crianças estavam nesta situação segundo a secretaria, o que correspondia a cerca de 8% do déficit de vagas em creches no Estado. A expectativa da defensora pública dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Paula Simões Dutra de Oliveira, é de que esse dado seja divulgado pela Secretaria ainda nesta semana.