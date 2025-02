No ano em que completa sete décadas de existência, o tradicional Restaurante e Padaria Haiti, no Centro Histórico, prepara a expansão da marca para o segmento de mercados. O ponto ficará no mesmo bairro onde a primeira loja foi aberta, em 1955. O local escolhido, na Rua Siqueira Campos, fica próximo da antiga prefeitura de Porto Alegre e está sendo adaptado com investimento de R$ 1,5 milhão (veja imagens do projeto abaixo).

Em um espaço de 580 metros quadrados, o Mercado & Café Haiti, como será chamado, terá também uma cafeteria. Segundo o proprietário, Roberto Mendo da Cunha, a ideia é servir comida caseira, com cardápio diferente do oferecido na tradicional loja da Avenida Otávio Rocha.

Leia Mais Prefeitura busca financiamento para concluir modernização da Rua João Alfredo, iniciada há seis anos

Na parte reservada ao mercado, o empresário está se inspirando em estabelecimentos do Mercado Público, como a Banca do Holandês e a Banca 43, mas o foco será em produtos de marcas gaúchas.

— Queremos resgatar a comida de mãe e de vó, com temperinho mais caprichado. Teremos risoto, ravióli, sanduíches estilo argentino, rosbife. A ideia é trabalhar com produtos regionais. O mix ainda está sendo definido, mas teremos vinhos, queijos, embutidos, rapaduras, chocolates e pães — diz Cunha, que comprou a operação do restaurante Haiti em 2016.

O imóvel escolhido para a nova operação é locado e estava desocupado desde a enchente de maio de 2024, quando a galeteria Mamma Mia deixou o ponto, que ficou com água até o teto por quase um mês. Antes, uma unidade do restaurante Petiskeira operou no espaço por mais de 10 anos. Mendo diz que a escolha de expandir o Haiti no bairro é uma "aposta" na região.

O empresário Roberto Mendo da Cunha comprou a operação do restaurante Haiti em 2016. Camila Hermes / Agencia RBS

— É uma aposta na revitalização do bairro. A oportunidade surgiu bem no ano do nosso aniversário, mas já estávamos vendo a possibilidade de expandir o Haiti. Nenhuma capital do mundo pode dar as costas ao seu centro histórico — diz o empresário.

— A pandemia mudou muito o consumo na região. O fluxo de pessoas caiu bastante, mas ainda tem muita gente. Queremos atrair pessoas para cá e aproveitar o movimento de servidores públicos que ainda trabalham no entorno — completa.

A obra começou em janeiro, e a previsão de inaugurar ficou para abril. Na operação, vão trabalhar 25 funcionários. O horário de funcionamento será das 7h30min às 20h. Contando a parte interna e um deque externo, a loja terá 90 lugares para clientes.

Se o movimento for bom, serão abertas mais duas lojas no mesmo estilo. Os bairros Praia de Belas, Moinhos de Vento e Jardim Lindóia estão no radar.

Um clássico do Centro

O Restaurante e Padaria Haiti completa 70 anos no dia 13 de junho deste ano. A história da marca, porém, começa ainda antes.

Depois de anos à frente da Confeitaria Paris, o imigrante italiano Paschual Longoni comprou, em 1949, a Padaria e Confeitaria Popular, na Rua Coronel Genuíno, no centro de Porto Alegre. No negócio, trabalharam sua esposa, seus filhos e seus genros, incluindo o empresário João Klee. Como lembrou o colunista Leandro Staudt em Zero Hora, além de pães e doces, o negócio começou a investir na produção de café, com as marcas Soberbo e Dominador.

Leia Mais Poste de madeira inclina e corre risco de cair no bairro Santana, em Porto Alegre

A marca Haiti, que daria fama à empresa, surgiu após a importação de máquinas italianas de café expresso, revendidas pela empresa Haiti Corporation. O nome estava estampado nos equipamentos. Longoni recebeu autorização para usar a marca, nascendo o icônico Café Haiti no mercado gaúcho.

Em parceria com o Café Indiana, na Rua dos Andradas, Longoni oferecia o Café Haiti. Em 1955, o empresário inaugurou o estabelecimento, na Avenida Otávio Rocha. João Antonio Longoni Klee, neto do fundador, trabalhou no local de 1972 até 2016, quando a operação foi vendida. Ele diz que segue frequentando o Haiti como cliente.

— Vou quase todos os dias comer lá. Comecei a trabalhar ali ainda garoto, dediquei minha vida inteira a esse negócio. Fico muito contente com essa loja nova. A marca é muito tradicional, vai prolongar sua existência — diz Klee, que está com 77 anos de idade.

Após ser comprada, a loja de 800 metros quadrados foi reformada com investimento de R$ 800 mil. Há dois pisos, sendo que um está fechado devido ao baixo movimento no verão. Em média, o Haiti atende 600 clientes por dia. Os pratos partem de R$ 24,90. Entre os mais pedidos, estão a canja, o quarteto (derivado da a la minuta) e o prato do dia. A loja também vende salgados e tortas.

— Enfrentamos muitas dificuldades: crise econômica no país, pandemia, enchente... Depois, veio essa obra do Quadrilátero (Central), que demorou muito tempo para ficar pronta na Otávio Rocha — reclama o atual proprietário.