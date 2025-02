Tradição de Porto Alegre há décadas, a Descida da Borges ocorre nesta sexta-feira (7) e promete botar a cidade no ritmo do Carnaval 2025. O evento marca o pontapé inicial da festa, reunindo amantes do samba no coração da Capital.

A partir das 19h, em frente ao Paço Municipal, o prefeito Sebastião Melo entrega a chave da cidade à Corte do Carnaval, que este ano é formada pelo Rei Momo Jefersson Amorin, a Rainha Danyely Damaceno e as Princesas Josiane Luz e Karen Souza.

Depois da cerimônia, é hora de desfilar: o percurso dos carnavalescos será da Esquina Democrática até o Mercado Público. Participarão as escolas classificadas em primeiro e segundo lugares dos grupos Ouro e Prata no Carnaval 2024 no Complexo Cultural do Porto Seco: Acadêmicos de Gravataí, Estado Maior da Restinga, Império do Sol e União da Tinga.