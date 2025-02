Cai para 14 mil o número de pontos que seguem sem luz no RS após temporal de terça-feira

Parte de árvore caída durante temporal estava na lateral da Avenida Encantado, no início da manhã desta quarta.

O número de clientes sem energia elétrica no Estado caiu de 19 mil para 14 mil , conforme a última atualização da CEEE Equatorial, divulgada nesta quarta-feira (26). A interrupção no fornecimento ocorreu devido ao temporal que atingiu o Estado na terça-feira.

A tempestade, que chegou à Região Metropolitana no final da tarde, causou estragos em Porto Alegre, Alvorada e Canoas. Segundo a CEEE, as áreas mais atingidas pela falta de luz foram a Região Metropolitana e algumas localidades do Litoral Norte.