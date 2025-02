Cães resgatados na enchente ganham picolés para enfrentar o calorão em Canoas; assista ao vídeo

No local estão abrigados 350 animais, a maioria cães resgatados após a enchente de maio de 2024. Na atividade acompanhada por Zero Hora , cães idosos — com mais de 10 anos — foram os beneficiados.

Duas opções de picolés foram oferecidas. Uma era feita com sachê (ração pastosa) para cães, misturado com água. O outro tipo consistia em uma mescla congelada de manga, banana, maçã e mamão.

— Temos que fazer que “bem-estar” faça jus ao nome para esses animais. Com temperaturas elevadas, nada mais justo do que ajudar esses cães, que merecem ser tratados com dignidade. Melhor que isso é chegar no final da história e encontrar lares para eles, aí a missão vai estar cumprida — pontua.