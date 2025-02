Bombeiros utilizam helicóptero para combater incêndio no Morro Itacolomi, em Gravataí; veja vídeo

Fumaça era avistada junto ao rochedo que forma porção mais alta do Itacolomi. Prefeitura de Gravataí / Divulgação

Um foco de incêndio foi controlado no topo do Morro Itacolomi, em Gravataí, na Região Metropolitana. As chamas atingiram o local na manhã desta terça-feira (11). A formação rochosa fica próxima à RS-020 e distante 12 quilômetros do centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros, acionado às 9h, utilizou um helicóptero equipado com um cesto para despejar água sobre as chamas. O fogo foi combatido em menos de uma hora de trabalho.

O comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militares (8º BBM), tenente Eduardo Brum, acredita que o fogo tenha surgido naturalmente, sem intervenção humana.

— Lá no topo é muito difícil o acesso, tem um rochedo de 10 metros, que só alpinista para subir. Por isso acreditamos no início natural do fogo.

O Morro Itacolomi é uma formação rochosa de arenito recoberto de densa mata, que abriga fauna típica da Mata Atlântica brasileira. Berço da escalada gaúcha desde 1950, o pico foi, por muitos anos, o principal campo-escola de várias gerações de escaladores. Com aproximadamente 300 metros de altitude, é um dos símbolos de Gravataí, figurando no brasão do município.