Avenida Edvaldo Pereira Paiva terá bloqueio no domingo para ensaio da Imperadores do Samba

Bloqueio no domingo começa no viaduto Abdias do Nascimento, próximo ao estádio Beira-Rio. Omar Freitas / Agencia RBS

A Avenida Edvaldo Pereira Paiva, na zona sul de Porto Alegre, terá o trânsito totalmente bloqueado no sentido bairro/centro durante a tarde de domingo (9), para a realização do segundo ensaio técnico da escola Imperadores do Samba. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o bloqueio começa às 17h e a expectativa de liberação é às 21h.

O fluxo de veículos será bloqueado no trecho entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a Rua Fernando Lúcio da Costa, apenas no sentido que segue em direção ao Centro. Agentes da EPTC estarão no local para orientar o trânsito.

Uma das opções de desvio para seguir em direção ao centro de Porto Alegre é utilizar as avenidas Padre Cacique e Praia de Belas. Para acesso à orla do Guaíba, a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, conforme a EPTC, estará liberada a partir da Rua Nestor Ludwig, ao lado Gigantinho.

Preparativos para o Carnaval

O bloqueio ocorre para a realização do segundo ensaio técnico da Imperadores do Samba, escola do grupo ouro do Carnaval de Porto Alegre. A quadra da escola fica no trecho onde haverá o bloqueio de trânsito.

Além do ensaio técnico, a escola prepara um evento com apresentação dos grupos Zorra e Oh Civil e Beção no domingo. O evento tem entrada gratuita e começa às 13h.

Os desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco estão previstos para os dias 14 e 15 de março.