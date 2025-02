Cinco escolas de Canoas perderam tudo com a enchente de maio. Associação das Escolas de Samba da cidade (Aesc) / Divulgação

O presidente da Associação das Escolas de Samba de Canoas (Aesc), Noé Oliveira, registrou boletim de ocorrência contra a prefeitura de Canoas alegando que houve preconceito por parte do Executivo municipal ao tratar do Carnaval 2025 da cidade. O caso está na Delegacia de Combate à Intolerância.

— Eu achei que a proposta do secretário (na reunião) era querer nos impor, dizendo que a gente tinha que dar satisfação dos nossos temas— diz Noé.

A prefeitura de Canoas nega que tenha proibido enredos relacionados a religiões de matriz africana, aos negros e à comunidade LGBT+.

— Eu jamais faria qualquer manifestação neste sentido por saber a ilegalidade do que foi mencionado. Só se eu estivesse em um momento de insanidade para falar aquilo. O que foi dito na reunião foi que precisamos ter cuidado com o dinheiro público — diz o secretário municipal de Cultura e Turismo de Canoas, Wolmar Pinheiro Neto.

O fato teria ocorrido em uma reunião entre a gestão municipal e um grupo de agremiações carnavalescas no final de janeiro. As entidades buscavam apoio para a realização do Carnaval na cidade. A prefeitura afirma que não dará recursos públicos para o evento, mas que cederá o Parque Eduardo Gomes para os desfiles.

A suposta censura repercutiu nas redes sociais nesta semana após a publicação de uma nota pela Federação Nacional das Escolas de Samba (Fenasamba).

Pinheiro Neto disse ter citado a performance feita no Bloco da Laje, em Porto Alegre, que também gerou polêmica: um homem foi filmado dançando vestindo uma calcinha e usando uma coroa de espinhos em alusão a Jesus Cristo.

— Esse tipo de postura não pode ser apoiada com dinheiro público, porque temos que respeitar todas as religiões. Eu jamais segmentei, restringi e censurei. Para o próximo ano, pretendemos apoiar. Obviamente, construindo para desenvolver a cultura como um todo. Mas projetos como esses (do Bloco da Laje), temos que cuidar para não acontecer aqui na cidade de Canoas — avaliou o secretário.

As escolas de Canoas pediam R$ 300 mil, que seriam usados em estrutura e pagamento de cachês. A prefeitura diz que precisará aplicar o dinheiro em serviços de saúde na cidade.

Além do presidente da Aesc, estiveram na reunião o vice-presidente da associação, Daniel Scott, e o produtor José Padilha, da JP produções.

Segundo Pinheiro Neto, na reunião em janeiro ficou decidido que a Associação das Escolas de Samba de Canoas (Aesc) arrecadaria recursos para a edição de 2025 com a iniciativa privada.

Escolas rebatem

O vice-presidente da Aesc contesta o relato do secretário e reafirma que ele teria tentado censurar temas relacionados às religiões de matriz africana, aos negros e à comunidade LGBT+ nos desfiles.

— Já havia uma desconfiança de que essa gestão não aportaria recursos, por ser de uma ideologia de direita. No encontro, ele (secretário) começou a falar de questões políticas que não nos interessam. Em dado momento, falou que as escolas não poderiam apresentar enredos com linguagem LGBT e de linguagem afro, pois como o prefeito é evangélico, ele certamente não iria aportar recursos nesses tipos de ações — relata Scott.

Em busca de apoio

As entidades carnavalescas ainda tentam captar recursos com empresas via Lei Rouanet, do governo federal, para viabilizar a estrutura do Carnaval neste ano. O plano foi apresentado à prefeitura na tentativa de que o município ajudasse na aproximação com empresários.

— A cidade tem seus parceiros, então pedimos esse apoio. O secretário é empresário, tínhamos esperança de que iria se alinhar positivamente, mas saímos desgastados do encontro, ele veio com essa conversa de opressão. Teríamos até que apresentar os enredos para eles verem o que estávamos contando. É uma espécie de censura — diz Scott.

A Aesc ainda não conseguiu apoio financeiro de empresas para os desfiles. Sobre a comparação que o secretário fez com a performance no Bloco da Laje, Scott se defende:

— Não temos nada a ver com isso. As escolas nunca apresentaram esse tipo de temática. Eu não julgo e não defendo o lado do bloco, mas não tem nada a ver com a gente. Eles não fazem com dinheiro público.

Fenasamba

Após ter emitido nota repudiando a suposta fala do secretário Wolmar Pinheiro Neto, a Federação Nacional das Escolas de Samba (Fenasamba) diz que trabalha para que a prefeitura de Canoas viabilize pelo menos a estrutura do evento.

— O secretário me prometeu que não teria problema. Não haverá financiamento por parte da prefeitura, mas estamos vendo se é possível dar alguma estrutura física para a realização do evento. O secretário disse que é possível — diz o presidente da federação, Kaxitu Ricardo Campos.

O Carnaval em Canoas está marcado para ocorrer no dia 5 de abril, mas possivelmente seja realizado apenas em maio.

Nesta sexta-feira (21), uma reunião com os membros da Aesc será realizada para definir com que recursos será feito o evento. São oito escolas associadas, cinco delas perderam tudo com a enchente de maio. As agremiações aguardavam recursos provenientes da prefeitura e da iniciativa privada para montar os carros e fantasias.

No ano passado, a prefeitura de Canoas repassou R$ 31 mil em recursos públicos para cada escola da Aesc.

Escolas de samba de Canoas que anunciaram seus enredos para 2025: