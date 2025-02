"Amigo Punk" une rock e tradição gaúcha; assista 

A música Amigo Punk, da banda Graforréia Xilarmônica, captura a essência da cultura underground de Porto Alegre ao misturar elementos do rock com a tradição gaúcha. A história improvável de um punk a cavalo em plena Avenida Osvaldo Aranha (com uma chinoca na garupa!) virou destaque no cenário musical da cidade desde a criação da canção, em 1986.

Assinada por Frank Jorge e Marcelo Birck, a composição — que reflete sobre a vida noturna porto-alegrense na década de 80 — é destaque no segundo episódio da série Hinos de POA do Perimetral Podcast.



Composta ainda por Alexandre Birck e Carlo Pianta, a Graforréia Xilarmônica é considerada um marco do rock gaúcho, criando um som único que ultrapassa fronteiras. Amigo Punk exemplifica isso, conectando gerações através de sua letra e melodia. A música alcançou um público amplo, sendo apreciada por diferentes tribos e gerações, apesar de suas raízes no underground.