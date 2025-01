"Vamos nos esforçar para desfilar", afirma o presidente da Império do Sol; escola teve o carro abre-alas e as fantasias incendiados

Membros da escola correm contra o tempo para garantir que o desfile ocorra. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O que era para ser uma manhã comum se transformou em um verdadeiro pesadelo na última segunda-feira (20), quando a escola de samba Império do Sol viu o trabalho de meses ser consumido em poucos minutos pelo fogo. Por volta do meio-dia, os bombeiros foram acionados para conter as chamas causadas por uma faísca de solda no barracão do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre.

Os danos foram significativos — e poderiam ter sido ainda maiores caso as pessoas presentes no local não tivessem agido rapidamente para evacuar a área. O abre-alas, que já estava em fase de conclusão, foi totalmente destruído, assim como elementos cenográficos, cerca de 300 fantasias e outros itens, todos confeccionados pela própria mão de obra da agremiação. O prejuízo foi estimado em quase R$ 200 mil.

E esse é o segundo baque sofrido em apenas oito meses. Em maio de 2024, a quadra de ensaios, localizada próxima ao Rio dos Sinos, em São Leopoldo, foi completamente inundada pela enchente. O espaço permaneceu submerso por mais de um mês, com perdas totais.

— Naquele momento, eu pensei em desistir, mas reuni forças e prometi que não iria chorar. Disse: "Se começamos do zero há 36 anos e hoje temos um nome tão forte, vamos superar isso". Mas, quando cheguei ao barracão na segunda-feira e vi tudo destruído, não consegui segurar as lágrimas — relembra, emocionado, o presidente Alzemiro da Silva, o Miro, que ocupa o cargo desde a fundação da escola.

Quadra de ensaios permaneceu submersa por mais de um mês. Alzemiro da Silva / Arquivo Pessoal

Reconstrução

O desfile deste ano, marcado para o dia 15 de março (sábado), é ainda mais especial, pois celebra a ascensão da agremiação leopoldense ao Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre. No entanto, o foco, que deveria estar nos ajustes finais, agora é recomeçar do zero para garantir a presença na Avenida.

— Vamos tentar recuperar o tempo perdido e nos esforçar para desfilar. Hoje, não tenho certeza se será possível — admite Miro.

Aos finais de semana, serão realizados mutirões no barracão para confeccionar as fantasias novamente e reconstruir o carro abre-alas. Voluntários interessados em participar da força-tarefa podem entrar em contato pelo perfil no Instagram @escolaimperiodosol.

Outras formas de colaboração, como doações via Pix, pela chave 00.710.450/0001-78 (CNPJ), ou a doação de materiais, também são muito bem-vindas. É importante destacar que a conta bancária utilizada pertence exclusivamente à escola, e a prestação de contas será realizada posteriormente pelas redes sociais.

A Império do Sol também conta com um projeto aprovado na Lei Rouanet, apto para captar recursos, como explica o presidente:

— É uma forma bastante interessante de nos ajudar, porque não sai do bolso da pessoa nem da empresa. Trata-se de uma Lei de Incentivo à Cultura (LIC), e o valor doado pode ser abatido no Imposto de Renda.

História

A escola de samba Império do Sol foi fundada em 20 de fevereiro de 1988, durante uma tarde de Carnaval na Sociedade Recreativa Rio Branco, em São Leopoldo. A ideia surgiu em uma conversa descontraída entre amigos, que decidiram criar um bloco carnavalesco para aproveitar a folia. A entrada no Carnaval de Porto Alegre ocorreu na década de 1990.

Em 2024, a escola conquistou o título de campeã do Grupo Prata e, para o desfile de 2025, optou por reeditar um samba-enredo que foi levado à passarela em 2003, quando se sagrou campeã do Grupo Intermediário A (atual Grupo Prata): Império do Sol, Numa História Fascinante Conta e Encanta a Barra do Ribeiro.

