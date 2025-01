Mesmo com o reajuste do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) previsto para este sábado (1º), alguns postos de Porto Alegre já registraram aumento no valor da gasolina. A medida deve gerar impacto no preço do combustível em todo o Brasil. No entanto, alguns estabelecimentos já se adiantaram, aumentando em até R$ 0,20.