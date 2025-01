Moradores e comerciantes do bairro Cidade Baixa relatam prejuízos devido a frequentes quedas de energia

Residentes do bairro reclamam de problemas na fiação elétrica. Moacir Biasibetti / Arquivo pessoal

Moradores e comerciantes do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, estão enfrentando sérias dificuldades devido a frequentes quedas de energia elétrica na região. A situação, que se intensificou a partir de setembro do ano passado, tem gerado prejuízos consideráveis, especialmente para empresários que dependem de energia constante para manter as atividades.

Além de danos em equipamentos elétricos, as falhas no fornecimento de eletricidade têm resultado na perda de mercadorias e no comprometimento do faturamento, deixando os comerciantes em uma situação crítica.

Moacir Biasibetti, proprietário do restaurante Via Imperatore e do Boteco do Joaquim, estabelecimentos localizados na Rua da República e na Rua Joaquim Nabuco, respectivamente, relata que a origem do problema está associada à má qualidade da infraestrutura elétrica e à falta de suporte adequado por parte da concessionária de energia, a CEEE Equatorial.

— Desde novembro, quando um caminhão passou e arrancou a fiação que cruzava a rua alimentando o meu restaurante e outros prédios, a situação só piorou. A rede elétrica foi recolocada de forma inadequada, com fios de capacidade insuficiente para atender a demanda da região — afirma Biasibetti.

O empresário também destaca que, além dos constantes apagões, já foram registrados casos de superaquecimento nos cabos.

— Hoje (quinta-feira, 23) pela manhã, constatei que os fios estavam derretendo. O fio que cruza a rua é muito fino e não suporta a carga elétrica necessária. Isso está causando oscilação na energia e prejuízos enormes, como queima de equipamentos e interrupção nas atividades — explica.

Biasibetti relata que, devido à situação de instabilidade, precisou investir em geradores para seus estabelecimentos, mas ainda assim enfrenta dificuldades.

— Eu perdi eventos importantes em dezembro e agora novamente, por falta de luz. Já passei de R$ 100 mil em prejuízos desde novembro, incluindo perda de mercadorias e faturamento. Queimou até o elevador do prédio ao lado recentemente, e cada apagão me custa ainda mais — desabafa o comerciante.

Ele também critica a postura da concessionária de energia e a falta de respostas efetivas.

— Tivemos reuniões com representantes da Equatorial, mas a sensação é de descaso. Cada um empurra a responsabilidade para o outro. Enquanto isso, estamos trabalhando em uma insegurança total. Não dá mais para suportar essa situação — conclui Biasibetti.

Danos em prédio residencial

Um prédio vizinho ao restaurante, também localizado na Rua da República, teve o elevador danificado na segunda-feira (20) devido às constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em um laudo fornecido à reportagem, a empresa TKE, responsável pelo conserto do elevador, detalhou que o defeito "se originou a partir da oscilação do fornecimento de energia externa ao prédio".

— Estão colocando fiações fora do padrão. Todas as vezes que falta energia elétrica, o problema é sempre semelhante — detalha João Martini, síndico do edifício.

Posicionamento da Equatorial

"A CEEE Equatorial informa que o furto de cabos afetou o fornecimento de energia do cliente informado. Na quarta-feira (22), uma equipe esteve no local para atender a solicitação feita por um dos clientes, e a situação foi normalizada.

A Distribuidora reforça que o registro das ocorrências nos canais oficiais é o melhor caminho para se comunicar com a companhia e contribui para a identificação, acompanhamento e solução do caso."

Produção: Leonardo Martins