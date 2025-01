Moradores das Ilhas fecham a BR-290 em Porto Alegre para pedir providências no programa Compra Assistida

Moradores atingidos pela enchente de maio bloqueiam a BR-290 no bairro Arquipélago , em Porto Alegre, no final da tarde desta terça-feira (28). Eles pedem providências para o programa Compra Assistida , do governo federal.

O ato na ilha Grande dos Marinheiros e do Pavão bloqueia a rodovia no km 99, sentido Capital-Interior. No sentido oposto, a manifestação ocorre nas ilhas da Pintada e das Flores, interrompendo a circulação de veículos no km 101.