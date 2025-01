Edifício Life.Co tem 120 apartamentos. Nem todas as unidades foram entregues ainda. Moradias viriam todas mobiliadas. Duda Fortes / Agencia RBS

Cerca de cem apartamentos em um condomínio recém-construído no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre, vão a leilão nesta semana por dívidas da incorporadora responsável pelo empreendimento.

A empresa Infinita projetou o residencial e para viabilizar a construção buscou recursos junto a uma gestora de investimentos. O processo foi mediado pela HabitaSec Securitizadora, de São Paulo, e unidades no condomínio foram dadas como garantia. Esta empresa diz que os valores acordados não foram pagos.

Sendo assim, unidades no Life.Co, como é chamado o empreendimento, estão alienadas fiduciariamente à HabitaSec. Isso significa que a securitizadora teria direitos de titularidade sobre os imóveis até o fim do contrato. O leilão extrajudicial está previsto por lei e é respaldado pelo termo de securitização e contrato de alienação fiduciária. Se o contrato não é cumprido, é declarado o vencimento antecipado e o credor tem o direito de executar as garantias.

— O contrato tem como garantia a alienação fiduciária do bem, por isso, não precisaria de comando ou autorização judicial. Nos casos de alienação fiduciária, a propriedade do bem é transferida para o credor, neste caso, o fundo. Em caso de inadimplemento das obrigações, o fundo pode consolidar a propriedade e levar a leilão extrajudicial — explica a advogada Adriana Dusik Angelo, especialista em reestruturação empresarial.

A HabitaSec chegou a tentar realizar outros dois leilões de empreendimentos da Infinita para reaver o valor devido, mas ambos foram barrados pela Justiça. Em relação ao leilão das unidades do Life.Co, a incorporadora diz já ter buscado novamente a via judicial para evitar que o certame se realize.

Fundada há 10 anos, a Infinita atua como incorporadora, ou seja, projeta e viabiliza empreendimentos imobiliários, mas não executa diretamente as obras, contratando construtoras para isso.

A dívida

Segundo a HabitaSec, o contrato previa que os recursos obtidos por meio da venda das unidades do Life.Co seriam depositados em uma conta centralizadora. No entanto, a securitizadora afirma que isso não foi feito e que valores foram desviados para outras contas pela incorporadora (leia a manifestação na íntegra abaixo).

A HabitaSec ainda esteve envolvida no financiamento de outros dois projetos da Infinita em Porto Alegre e afirma que a dívida da incorporadora, somados estes empreendimentos, chega a R$ 160 milhões.

Os três foram viabilizados em um acordo feito entre a Infinita e a gestora de investimentos Cartesia Capital , tendo a HabitaSec como securitizadora no processo, agindo como uma intermediária financeira que transforma esses empréstimos em títulos ou valores mobiliários.

A Infinita admite que tem uma dívida com a HabitaSec, mas afirma que o valor é bem menor: R$ 83 milhões. O CEO da incorporadora, Diego Antunes, alega que a securitizadora não considerou em seu cálculo depósitos já feitos.

— Não entendo como chegaram neste cálculo, mesmo somando (o valor devido nos) três empreendimentos. Cheguei a me desfazer de patrimônio para mobiliar apartamentos. Nossa preocupação sempre foi em entregar as moradias e não deixar a obra parada — diz Antunes.

— Queríamos lançar mais três projetos neste ano, mas querem minar minha reputação. Como vou fazer? — completa.

Apartamentos já vendidos

Ao menos parte das unidades do Life.Co já está vendida. Inclusive alguns dos apartamentos que vão a leilão nesta semana já teriam compradores. A HabitaSec diz que as unidades que foram quitadas, com os pagamentos feitos na conta centralizadora, receberam o termo de quitação e liberação da alienação fiduciária — ou seja, não irão a leilão.

A securitizadora diz que também deverão ser respeitados pelos eventuais arrematantes contratos de promessa de compra e venda ainda não quitados, mesmo que não registrados junto à matrícula dos imóveis.

Com o início do procedimento do leilão, compradores começaram a procurar a HabitaSec informando pagamentos por unidades do Life.Co, mas que não eram de conhecimento da securitizadora. A empresa paulista pede que estes clientes entrem em contato pelo e-mail sac@habitasec.com.br, para que cada caso seja analisado.

A Infinita não informa quantas unidades foram vendidas, mas afirma que convocou 60 compradores de apartamentos no Life.Co para uma assembleia nesta segunda-feira (20), a fim de detalhar a entrega das moradias que ainda não estão prontas.

O leilão

O Life.Co fica na Rua São Mateus, 611, e foi entregue parcialmente no ano passado. Atualmente, apenas um casal vive no prédio, segundo a Infinita. As unidades seriam entregues já mobiliadas, mas nem todas estão prontas.

O condomínio conta com serviço de portaria, piscina, quadras de beach tennis, lavanderia, salão de festas e terraço. Em seu site, a Infinita ainda coloca à venda apartamentos de 37 a 45 metros quadrados no residencial.

Das 120 unidades do prédio, 108 devem ir a leilão, além de 101 vagas de estacionamento. O certame é organizado pelo leiloeiro Giuliano Ferronato e ocorrerá de forma presencial na Avenida Protásio Alves, 2966. Por ser extrajudicial, o leilão terá duas fases: uma nesta quarta-feira (22), às 14h, e outra no dia 29, no mesmo horário. A primeira etapa da disputa será pelo valor de avaliação dos imóveis; e a segunda pelo valor da dívida.

— No leilão de avaliação, não esperamos que alguém participe. Já na segunda etapa, sim. O lote mais baixo será de um apartamento de R$ 201.774 e o mais alto de uma unidade de R$ 694.144. O box mais barato partirá de R$ 25 mil e os mais caros de R$ 45 mil, que são de vaga dupla — diz o leiloeiro Giuliano Ferronato.

— Os boxes não poderão ser comprados sozinhos, apenas por quem tiver arrematado um dos apartamentos — completa.

O pagamento deverá ser feito em até 24 horas após aprovação da venda e comunicação do resultado do leilão ao arrematante, via e-mail.

Outros projetos

Além do Life.Co, a HabitaSec aportou recursos em outros dois projetos da Infinita em Porto Alegre: o Infinita Parque, no bairro Mont'Serrat, e o Town.Co, no Centro Histórico — ambos concluídos e entregues.

Este segundo fez parte da revitalização do antigo hotel Plazinha, em frente à Praça Otávio Rocha. A incorporadora chegou a adotar o espaço público, que passou quase um ano cercado, mas depois desistiu de revitalizá-lo por inteiro. Havia até o plano de instalar uma operação de gastronomia onde ficava uma cafeteria, fechada por uma parede de tijolos em 2019 para evitar invasões.

Outro projeto da Infinita seria o de revitalização do Hotel Everest, também no Centro Histórico. Neste caso, o imóvel pertence à gestora de investimentos Prisma Capital, do Rio de Janeiro. As licenças necessárias chegaram a ser obtidas em 2023 na prefeitura, mas a obra nunca começou. O investimento total chegaria a R$ 85 milhões.

Nota da HabitaSec Securitizadora:

A HabitaSec é uma securitizadora que possui mais de 250 operações em certificados de recebíveis. Ao longo de mais de dez anos de atuação, contribuiu para o fortalecimento de projetos imobiliários, a partir de fundos imobiliários, que contam com o investimento de milhares de pequenos e médios investidores de todo o Brasil.

Entre esses projetos, estão três empreendimentos liderados pela Infinita Incorporadora em Porto Alegre: Life.co, Infinita Parque e Town.co. A incorporadora foi ao mercado para buscar recursos destinados a esse investimento, e a HabitaSec, — por meio da securitização, emitindo CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários — viabilizou as obras, sendo os imóveis em construção e prontos uma garantia fundamental do financiamento, uma característica desse tipo de operação imobiliária.