Incêndio destrói 26 casas na Vila Asa Branca, na zona norte de Porto Alegre

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Ocupação Farroupilha, na Vila Asa Branca, na noite desta quinta-feira (23). Conforme o Corpo de Bombeiros, 26 casas de madeira foram destruídas na localidade, na zona norte de Porto Alegre. Até o momento, não há informações sobre as causas do fogo e não há feridos.

