Com estimativa de receber 20 mil pessoas, primeiro bloco de rua do ano em Porto Alegre gera alteração no trânsito

Agentes de trânsito vão orientar a circulação para garantir a segurança viária. EPTC / Divulgação

Com a largada do primeiro bloco de rua do ano, o trânsito de Porto Alegre sofre alterações neste domingo (26). Desde o início da manhã, a concentração do Bloco da Laje ocorre na Rua Nestor Ludwig, bairro Praia de Belas, na altura da Avenida Padre Cacique. Devido à festa, a rua está totalmente bloqueada.

A Rua Nestor Ludwig serve para fazer o retorno para a Avenida Edvaldo Pereira Paiva em direção ao Centro Histórico. Como alternativa, o motorista pode fazer este mesmo retorno mais adiante, na Rua Fernando Lúcio da Costa.

A liberação da Rua Nestor Ludwig está prevista para as 23h, após a desmontagem da estrutura do evento, que contará com equipes de segurança e de limpeza.

A partir das 12h, a festa vai se dispersar para o Parque Marinha do Brasil, na região próxima ao estádio Beira-Rio. A Empresa Pública de Transportes e Circulação de Porto Alegre (EPTC) diz que agentes de trânsito vão orientar a circulação para garantir a segurança viária.

Se necessário, o sentido bairro-Centro da Avenida Edvaldo Pereira Paiva contará com bloqueio de uma pista, a partir do viaduto Abdias do Nascimento. A expectativa dos organizadores do Bloco da Laje é de receber 20 mil pessoas ao longo do dia.