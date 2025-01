Casas são consumidas por incêndio na Ilha da Pintada, em Porto Alegre

Dois caminhões com capacidade de quinze mil litros de água foram utilizados no combate às chamas.

Os bombeiros voluntários de Eldorado do Sul foram acionados para atender a ocorrência por volta das 23h. Moradores relataram que desde a enchente de maio as casas estavam abandonadas.

De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado por causa de um curto circuito. Sete homens trabalharam no combate às chamas e dois caminhões com capacidade de quinze mil litros de água foram utilizados.