Caminhão derruba galhos e fios e provoca bloqueio total em rua do bairro Moinhos de Vento 

Um caminhão baú derrubou galhos de uma árvore de grande porte e fios de energia na Rua Tobias da Silva, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (23). O caso ocorreu pouco antes das 11h, entre as ruas Félix da Cunha e Dr. Timóteo , próximo ao Shopping Moinhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão colidiu em um galho maior e, na sequência, puxou também fios que atravessavam a via . Essa parte da árvore caiu sobre o parabrisa de um Renault Prisma que estava estacionado no local. Ninguém ficou ferido .

A orientação para os motoristas que seguem rumo à Dr. Timóteo é seguir pela Félix até o retorno na Avenida Goethe, ou optar pela Marquês do Pombal, via paralela e anterior à Tobias da Silva. Não há previsão de liberação do trânsito na região.