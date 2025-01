Bloco da Laje dá início ao carnaval de rua de Porto Alegre com desfile deste domingo; veja vídeo

Os numerosos foliões de amarelo, vermelho e azul voltaram às ruas da Capital. Dando a arrancada ao carnaval de rua porto-alegrense, o já tradicional Bloco da Laje reuniu participantes empolgados neste domingo (26), na rua Nestor Ludwig, ao lado Estádio Beira-Rio.

A concentração do grupo começou por volta das 7h, entre o Parque Marinha do Brasil e o Gigantinho. Com bateria, cantantes e público a postos, o desfile começou às 8h, logo após a foto oficial.

— Depois de um ano como 2024, não tem como a gente não pensar nas dificuldades. Então, começar 2025 com o carnaval do Bloco da Laje é, também, a gente pensar o quão forte a gente é — comenta a diretora artística do bloco, Camila Falcão.

Festa deve seguir até o começo da noite deste domingo. Denzel Valiente / Agencia RBS

O Bloco da Laje não divulga contagem oficial de público, mas estimativas preliminares previam cerca de 20 mil participantes.

Um destaque do bloco são as fantasias, confeccionadas com antecedência pelos foliões. Algumas com uso de materiais reciclados e reaproveitados. (Veja no vídeo).