Após 44 horas, incêndio em supermercado em Guaíba é controlado

Fogo ocorreu no bairro Bom Fim Novo. Ricardo Jardim / Divulgação

O combate a um incêndio iniciado na noite de sexta-feira (24) em um supermercado em Guaíba, na Região Metropolitana, foi concluído neste domingo (26), em torno das 18h. Entre controlar as chamas, remover estruturas colapsadas, apagar pequenos focos e varrer a área, o trabalho do Corpo de Bombeiros e da prefeitura durou 44 horas.

No final da tarde, cinco residências no entorno do estabelecimento já tinham sido liberadas para o retorno dos moradores. A Defesa Civil municipal finalizava os últimos laudos de residências e comércios da região.

A área do supermercado, contudo, seguia isolada. O motivo é o risco das estruturas do próprio estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Instituto Geral de Perícias iria ao local para verificar a segurança da edificação.

O incêndio

O fogo começou por volta das 22h no Mercado Marques, às margens da BR-116, no bairro Bom Fim Novo de Guaíba. A suspeita é de que o fogo tenha começado na ala da padaria, em um dos equipamentos do local. As causas do incêndio serão apuradas posteriormente pelo Corpo de Bombeiros e o IGP.

Além de guarnições de Guaíba e Porto Alegre, bombeiros voluntários de Tapes e Eldorado do Sul também auxiliaram no combate ao fogo. Empresas privadas da região colaboraram com caminhões-pipa e veículos de suas brigadas próprias de incêndio. Cerca de 15 caminhões participaram do atendimento no auge do fogo. Não houve feridos.