Com investimento de R$ 3 milhões, estão sendo criadas duas faixas adicionais, uma em cada sentido , entre a Rua Dr. Raphael Loro e a Estrada Gedeon Leite (confira no mapa abaixo). A obra de terraplanagem foi executada pela empresa Retroplan, enquanto a Planaterra faz a pavimentação asfáltica. Alguns trechos já foram liberados para circulação de veículos.

De acordo com a prefeitura, falta pavimentar 300 metros do projeto, o que começará a ser feito na próxima segunda-feira (3). Depois, será posta uma segunda camada de asfalto para que as novas faixas fiquem niveladas com o antigo pavimento.