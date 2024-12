Dique Rio Branco/Fátima, em Canoas, é entregue pela prefeitura

Concluído de forma definitiva no dia 5 de dezembro, o dique Rio Branco/Fátima , na cidade de Canoas, foi entregue na manhã deste sábado (14) pela prefeitura da cidade. No total, foram reparados cerca de 60 metros da estrutura que rompeu na madrugada de 4 de maio.

Essa é a primeira obra do Cinturão de Diques de Canoas a ser concluída e entregue. Também, conforme a prefeitura da cidade, a primeira obra em sistema de proteção a ser concluída no Rio Grande do Sul após a enchente.

Com a conclusão, a prefeitura pretende realizar a ampliação da área do dique. Já está em análise a construção dos trechos entre a Avenida Guilherme Schell e a Rua Primavera, e da Primavera até o QUINTO Comar.

Além do conserto definitivo do dique Rio Branco, as obras no Cinturão de Diques de Canoas seguem em outras frentes: