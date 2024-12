Cavalo Caramelo é oficialmente adotado pela Ulbra; relembre o que aconteceu desde o resgate

Símbolo da resiliência do povo gaúcho durante a enchente de maio, o cavalo Caramelo foi oficialmente adotado pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Após passar cerca de cinco dias sobre um telhado de zinco , cercado pela água em Canoas, Caramelo foi resgatado em 9 de maio e levado ao Hospital Veterinário (HV) da Ulbra, também em Canoas. Devido ao abandono pelo tutor e aos sinais de maus-tratos, o cavalo permaneceu sob a guarda temporária da universidade .

A transferência oficial do animal para a Ulbra foi confirmada na última sexta-feira (6), com a assinatura de um termo de adoção responsável de equino pela secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, Fabiane Tomazi Borba, pelo presidente da Aelbra (mantenedora da Ulbra), Carlos Melke, e pelo vice-presidente, Antônio Romanoski.