"A minha vida foi muito engraçada" diz Tânia Carvalho no Perimetral Podcast; assista

No novo episódio do Perimetral Podcast, a jornalista e apresentadora Tânia Carvalho compartilha sua trajetória fascinante no mundo da comunicação, marcada por um estilo irreverente e inovador. Tânia, que foi a primeira apresentadora do Jornal do Almoço em 1972, reflete sobre o impacto de sua abordagem única, que unia profundidade cultural com espontaneidade, algo até então inédito para o público gaúcho.