O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou, nesta segunda-feira (5), um ex-diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) por corrupção passiva. Ele teria solicitado e recebido, de forma indevida, R$ 517 mil desde que assumiu o cargo, em 2021. O caso segue para análise do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS).