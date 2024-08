Expectativa de retomada Notícia

Com baixa procura desde a enchente, rede hoteleira de Porto Alegre prevê 75% de ocupação durante a Expointer

Taxa média de movimentação no setor ficou abaixo do usual após a tragédia climática. Levantamento de julho aponta que estava em cerca de 35% a 40%, enquanto, no mesmo mês do ano passado, girava em torno de 65%

14/08/2024 - 20h19min