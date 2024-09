Utilizada como caminho para quem circula entre Cachoeirinha e a RS-118, a Estrada do Nazário, no bairro Guajuviras, em Canoas, está dificultando o trânsito pela falta de manutenção. Em um dos trechos, perto da Avenida Boqueirão, uma cratera aberta em uma curva faz com que os motoristas acessem a contramão para evitar passar por cima do buraco e danificar os veículos.