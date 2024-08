Melhorou a situação para os motoristas que trafegam pela BR-116, entre Esteio e Canoas, em direção a Porto Alegre. No começo da manhã de quinta-feira (8), buracos na faixa esquerda da rodovia, nas proximidades do km 260, fizeram com que ao menos 10 veículos tivessem que parar por furarem ou danificarem os pneus nas irregularidades do asfalto.