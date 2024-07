Decisão Notícia

Justiça impede abrigos de Porto Alegre de receber mais crianças vítimas de violência em razão da superlotação

Situação fez com que, por duas noites, colchões improvisados no chão do prédio do Conselho Tutelar fossem utilizados para acolher menores

24/07/2024 - 20h27min