Um grupo de voluntários preparou para doação, neste domingo (2), conjuntos de materiais escolares recebidos da Faber Castell, através de ação com parceria do Instituto Combustível da Vida. São 10 mil conjuntos compostos de um bloco de folhas, borrachas, apontador, canetinhas, lápis de cor e giz de cera, os quais serão distribuídos para estudantes em Porto Alegre e Eldorado do Sul.