A lei municipal que alterava as normas para permitir a construção na Fazenda do Arado, terreno no extremo sul de Porto Alegre, foi suspensa pela Justiça. A decisão é da juíza Patricia Antunes Laydner, da 20ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre, e foi proferida na última quarta-feira (5), em caráter liminar. Ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça. A lei alterava o regime urbanístico da propriedade no bairro Belém Novo.