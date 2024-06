O nível do Guaíba ficou abaixo da cota de alerta, de 3m15cm, na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, pela primeira vez em mais de um mês. De acordo com medição realizada às 6h desta sexta-feira (7), a marca estava em 3m14cm. A marca mais recente, das 8h15min, apontava 3m13cm.