A tarde ensolarada e com temperatura agradável em Porto Alegre tirou muita gente de casa neste sábado (1º). Com a cidade ainda se recuperando de uma enchente histórica, muitas pessoas retomam as atividades típicas de fim de semana: levar o cachorro para passear, andar de bicicleta, tomar um chimarrão no parque ou simplesmente contemplar o pôr do sol.