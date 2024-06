Oito linhas do transporte coletivo de Porto Alegre seguem desativadas nesta terça-feira (11). De acordo com a prefeitura, houve o retorno de 94% da oferta de viagens em relação ao período anterior ao evento climático e a demanda de usuários chegou a 86%. O serviço foi afetado devido à enchente histórica que atingiu a Capital no mês passado.